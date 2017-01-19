中共抗議台灣祝賀團赴美 游錫堃： 泱泱大國不要小氣

游錫堃赴國會山莊會晤了聯邦眾議員羅艾斯，就深化台美經貿關係和充實台灣防衛能力，交換意見( 江靜玲傳真)

雙橡園18日的音樂晚宴由前行院長游錫堃（左)和駐美代表高碩泰（右)共同揭幕（江靜玲攝)

針對中國敦促美國不要允許台灣派所謂的代表團赴美參加美國總統就職儀式，台灣祝賀團團長、前行政院長游錫堃表示，中國大國，不該如此小氣，呼籲中國是大國，要有大國心胸。

中國外交部發言人華春瑩18日表示，中方反對台灣當局以任何藉口，赴美從事干擾或破壞中美關係的活動。游錫堃出席駐美代表處18 晚間於雙橡園舉辦晚宴接受媒體訪問時，做了以上表示。

游錫堃說，如果中國這樣都要抗議，「不像是個泱泱大國，也不像有5000年燦爛文明的中國」。他指出，中國是大國，要有大國心胸，「不要那麼小氣」、「中國歷朝歷代沒有像現在心胸這麼狹窄的領導人物」。

他表示，中國應該要了解，美國是民主國家，台灣與美國的友誼源遠流長，而台美關係正處於有史以來最佳狀態，中國這樣的思考，美國是不會接受的。

游錫堃並以他個人為例指出，過去10年、20年來，他可以說是被中國抗議最多的台灣政治人物，包括擔任行政院長時過境美國2趟、共4次，陳水扁總統曾指派他擔任民進黨「對日工作小組」召集人，他過境美國、或去日本，甚至菲律賓，中國都要抗議，但「抗議不會有效」。

雙橡園18日的音樂晚宴，結集了台灣友人，與會者包括聯邦眾議員博達悠、前聯邦參議員穆考斯基伉儷， 美國在臺協會執行理事羅瑞智； 前AIT理事主席、布魯金斯研究院東亞政策研究中心主任卜睿哲；前AIT臺北辦事處處長、卡內基國際和平基金會研究副會長包道格、前副總統錢尼之副國安顧問、共和黨愛達荷州主席葉望輝、AIT理事卜道維、AIT理事史伯明，以及前香港政務司司長陳方安生等人。

(中時)