中共抗議台灣祝賀團赴美 游錫堃： 泱泱大國不要小氣
針對中國敦促美國不要允許台灣派所謂的代表團赴美參加美國總統就職儀式，台灣祝賀團團長、前行政院長游錫堃表示，中國大國，不該如此小氣，呼籲中國是大國，要有大國心胸。
中國外交部發言人華春瑩18日表示，中方反對台灣當局以任何藉口，赴美從事干擾或破壞中美關係的活動。游錫堃出席駐美代表處18 晚間於雙橡園舉辦晚宴接受媒體訪問時，做了以上表示。
游錫堃說，如果中國這樣都要抗議，「不像是個泱泱大國，也不像有5000年燦爛文明的中國」。他指出，中國是大國，要有大國心胸，「不要那麼小氣」、「中國歷朝歷代沒有像現在心胸這麼狹窄的領導人物」。
他表示，中國應該要了解，美國是民主國家，台灣與美國的友誼源遠流長，而台美關係正處於有史以來最佳狀態，中國這樣的思考，美國是不會接受的。
游錫堃並以他個人為例指出，過去10年、20年來，他可以說是被中國抗議最多的台灣政治人物，包括擔任行政院長時過境美國2趟、共4次，陳水扁總統曾指派他擔任民進黨「對日工作小組」召集人，他過境美國、或去日本，甚至菲律賓，中國都要抗議，但「抗議不會有效」。
雙橡園18日的音樂晚宴，結集了台灣友人，與會者包括聯邦眾議員博達悠、前聯邦參議員穆考斯基伉儷， 美國在臺協會執行理事羅瑞智； 前AIT理事主席、布魯金斯研究院東亞政策研究中心主任卜睿哲；前AIT臺北辦事處處長、卡內基國際和平基金會研究副會長包道格、前副總統錢尼之副國安顧問、共和黨愛達荷州主席葉望輝、AIT理事卜道維、AIT理事史伯明，以及前香港政務司司長陳方安生等人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。