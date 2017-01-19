南韓軍方：北韓隨時可能試射洲際飛彈

我要評比

南韓合同參謀本部官員今天在國防部記者會上表示，只要北韓決策高層做出決定，北韓隨時有可能試射洲際彈道飛彈，南韓軍方正保持高度戒備態勢。

南韓聯合新聞通訊社指出，這名官員還表示，目前尚未發現北韓即將試射彈道飛彈的具體跡象，也未能確認北韓是否已開發出新型洲際彈道飛彈。

南韓有關當局正在嚴密關注北韓開發洲際彈道飛彈的相關跡象。

報導指出，韓美情報機關已掌握北韓製造2枚疑似新型洲際彈道飛彈的情況。

另外，南韓統一部發言人也在記者會上表示，「北韓隨時可挑釁，只待決策高層拍板」。但有關北韓是否已完成試射洲際彈道飛彈的準備，這位官員並未正面回答。1060119

(中央社)