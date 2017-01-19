賣毒品又壓榨小姐 北市幫派成員遭逮
台北市警局大安分局破獲以竹聯幫月堂蘇姓堂主為首幫派，警方發現該幫派不但販賣毒品，還成立酒店小姐經紀公司，並要求小姐簽訂不平等契約，賺取暴利。
大安分局調查，竹聯幫月堂蘇姓堂主夥同3名核心成員和共犯2人，不但四處販賣毒品，還透過自家成立的酒店小姐經紀公司，要求小姐入公司均須簽訂契約，由公司高層按身材、顏值等評定等級，高等級小姐須簽高價位本票(小姐一定時間內不能離職、跳槽，始返還本票，以預防小姐短期離職或遭他公司挖走)，最貴須簽逾新台幣10萬元本票，一般等級也須簽3萬元以上，不僅賺了毒品錢、小姐錢，更壓榨小姐。
警方發現契約內容甚至明訂「如小姐違約或離職後，從事與該公司所經營相同性質工作，須付賠償違約金新台幣20萬，絕無異議」等字樣，變相剝奪小姐自由工作權。
警方18日展開「靖城掃黑」勤務，在北市中山區、內湖區及高雄市逮捕蘇姓堂主等犯嫌，訊後依組織犯罪防制條例、強盜及恐嚇取財等罪嫌，移送法辦。1060119
(中央社)
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