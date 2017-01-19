陳副總統親上火線 說明年金改革9大要點

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身兼國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁今天說，年金改革目標是要讓公教勞基金延長壽命，他並公布改革內容九大要點，包括讓18%走入歷史、改革黨職併公職等不合理設計。

陳副總統和身兼年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億下午在總統府舉行記者會，說明政府的年金改革目標和內容要點。陳副總統說，透過這次改革，要讓基金延長壽命，公務人員退休基金延長到民國133年，教育人員退休基金延到132年，勞保基金延到125年。

改革的內容包含九大要點，包括終結優惠存款制度，讓18%走入歷史；調降公教所得替代率；延長投保薪資採計期間，縮減基金收支落差；延後請領年齡，因應人口老化；提高費率上限，漸進調整費率等。

此外還有政府挹注財源，強化基金財務永續；設計年金年資可攜帶制度，跨職域就業有保障；基金管理專業化、透明化，提升投資效率；改革黨職併公職等不合理設計，讓制度回歸常軌。1060119

(中央社)