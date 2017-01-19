澎湖五女燒炭自殺案 已清醒陳女：無外力介入
澎湖地檢署偵辦馬公市三多路五女燒炭案件，本署承辦檢察官前已訊問證人查明燒炭用木炭是死者王姓婦人獨自搭車購買，並經由縣警局鑑識科之勘察報告確認現場從房間內部黏貼之雙層垃圾袋與膠帶上有在場二女之指紋。
再經比對現場勘察報告與死者之相驗結果，也未見有遭人闖入施以強暴脅迫之跡象。而死者與傷者之血液檢體經法醫研究所鑑定結果，僅發現有高比率之COHb「碳氧血紅蛋白」（判斷一氧化碳中毒之重要指標），而未發現有其他常見毒藥物反應，是可排除五人於事發前曾服食毒藥物或有遭下藥之情。
已清醒之傷者陳女經訊問表示，家中五名女子係因彼此間關係非常緊密，有互不捨離之感情，因家中個人因素萌生燒炭念頭後，遂全體決意共同參與燒炭行為，並無五人以外之外力介入情形，卷內其他事證則亦不足以推翻承辦檢察官之上揭認定。
另尚未清醒之蔡姓女子，因醫生表示該女短期內恐難甦醒，為儘速釐清案件，並讓家屬得以回復平靜生活，是本署未待訊問該女即先行做出結論，如日後該女清醒後再行訊問。至於已清醒之陳姓女子是否涉有刑責，承辦檢察官將另行簽分偵案釐清。
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