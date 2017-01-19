正式揮別林千又 納豆貼正妹照「最近喜歡的女孩」

納豆上傳正妹照，還說是「最近喜歡的女孩」，被懷疑有新戀情。(取材自納豆臉書)

納豆去年跟林千又分手，這些日子以來幾乎都在忙工作。(中時資料照片)

超人氣藝人納豆2015年和女星林千又交往，過程中挺過風風雨雨，然戀情撐不到一年仍告吹，所幸兩人「好聚好散」，連陶晶瑩都讚兩人成熟，且他忙著為投資的燒烤店展第三家店，沖淡不少「隻身一人」的孤單，如今事隔數月，納豆不但走出情傷，似乎還傳出新戀情？

納豆又有新歡了？昨晚他在臉書貼出一張正妹照，照片中的女孩有著一頭浪漫捲髮，還有雙水汪汪大眼睛，搭配櫻桃小口，模樣可愛，納豆更po文表示「最近喜歡的女孩」，網友看了更大讚兩人長得有點像，有「夫妻臉」。

結果揭曉，其實照片中的正妹，就是納豆本人，他運用時下流行的修圖軟體，把自己從男修成女，效果頗佳，女星安心亞知道真相後，忍不住留言叫他「出去！！！」，網友則調侃「這是彩樺的美圖秀秀嗎？」、「是『紅豆』嗎？」，還猜說不定真的有這樣的女孩，在等著納豆發掘！

(中時電子報)