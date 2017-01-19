刺繡公司從事兩岸通匯上百億 檢調搜索約談

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台北市「三通」刺繡有限公司負責人陳俊雄，涉嫌自2009年至2015年間，協助上百家中小企業，從事兩岸地下通匯，金額約估上百億元，從中賺取匯差及手續費逾億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署今天指揮台北市調查處，搜索位於南港的三通公司及陳俊雄住處2地，並約談陳俊雄、員工等4名嫌疑人到案。

(中時)