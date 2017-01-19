校外教學旅費不足 學童炊粿籌措
嘉義縣水上鄉成功國小為籌措學童校外教學旅費正苦惱，在當地國姓村長林信安夫婦協助下，過年前，與學童一起炊粿販賣賺旅費，希望能籌足旅費，都能高高興興參與校外教學。
成功國小表示，為了讓學童學習多元化，日前規劃下學期的校外教學活動，不過，旅費1人需新台幣3000、4000元，這對經濟狀況不佳的學童家庭來講，是一筆不小負擔，部分學童可能無法參與。
成功國小校長陳宇水與當地國姓村長林信安討論後，認為可以讓學童自己賺旅費，利用農曆春節前，一起製作販賣菜頭粿、油蔥菜頭粿，從中賺旅費，同時藉此進行機會教育，教導學童天下沒有白吃的午餐。
林信安指出，從小就是吃母親的古早味菜頭粿長大，雖然母親已不在，但妻子黃麗秋得到母親手藝真傳，因此，決定教小朋友洗蘿蔔、削皮，製作菜頭粿、油蔥菜頭粿。
成功國小指出，若民眾預訂順利，約要製作2400斤的粿，才能籌足旅費，今天由林信安夫婦一起教小朋友先試做炊粿，成果還不錯，香噴噴的菜頭粿，品嚐起來，口感軟Q、具古早味。
成功國小說，菜頭粿1斤50元、油蔥菜頭粿1斤60元，歡迎民眾於23日前預先訂購，因包裝不易，無法宅配或郵寄，只能自取，嘉義地區若有團購、數量大，由林信安協助運送，預計23到25日開始製作送貨，欲預訂民眾可聯繫校方。1060119
(中央社)
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