年改抗議民眾穿警制服 警方柔性勸導

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(中央社記者朱則瑋台北19日電)「監督年金改革聯盟」今早在立院抗議，有名莊姓退休員警穿員警制服前往，已違法，警方上前勸導，將制服脫下，並視蒐證情形再後續依法處理。

已退休莊姓員警穿著警察制服參與「監督年金改革聯盟」在立法院中山南路大門舉行「絕食抗議活動」，疑涉嫌刑法第159條冒充公務員服章官銜罪，台北市警局中正一分局請示檢察官後，上前柔性勸導，莊男表示願意配合警方並立即將制服脫下。

中正一分局表示，會持續於活動現場派遣蒐證警力，全程掌握現場狀況，至於莊男狀況，視蒐證情形再後續依法處理。1060119

(中央社)