大客車國道逼車 險釀車禍
陳姓男子開車從國道1號的交流道要進入主線，一輛大客車變換車道未注意差點撞到，陳男按喇叭示警，引起大客車駕駛不滿，一路將陳男車輛逼迫至路肩，險些釀成車禍。
陳男日前某日凌晨4時左右駕駛車輛由交流道入口匝道進入國道1號高速公路，在剛進入主線時，一輛大客車變換車道未注意，差點撞到陳男所駕駛車輛，陳男立即按喇叭示警。
不料，陳男此舉引起大客車駕駛不滿，仗著自身大車的優勢，一路將陳男車輛逼迫至外側，整個過程大約100多公尺，由於現場並無路肩，陳男險些撞到外側護欄。
陳男事後將整段影片檢舉至國道公路警察局，經警方檢視，大客車的駕駛行為已符合道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，得處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，當場禁止他駕駛，且並吊扣該車牌照3個月。警方已依法祭出罰單。
有鑑於惡意逼車往往造成自身及其他用路人極大危險，國道公路警察局去年1月到11月就取締142件惡意逼車行為，突然減速或煞車，故意停在車道上有89件，另有38件是因為砸車或逼車造成車禍。
國道警察局建議，若是遇到惡意逼車，車主不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區。元旦起列為今年度執法重點，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車等違規不法行為。1060119
(中央社)
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