川普外交新思維 美智庫盼勿輕舉妄動
川普即將就任美總統，全球摒息以待，專家則擔心不已。美外交關係協會會長哈斯今天建議川普勿輕舉妄動，包括一中政策、伊朗核武或遷移美駐以色列大使館等，否則情況更糟。
紐約外交關係協會（CFR）會長哈斯（Richard N. Haass）投書「華爾街日報」指出，任何政策都可重新檢視或因應新情勢做改變，但外交政策重視遵循先例（stare decisis）。
哈斯認為，美宜謹慎處理對外政策承諾的突然或急劇改變。對強權國家而言，一致性和可靠性很重要。若美前後政策不一致，盟邦的「自助」（self-help）行為將升高，包括自行發展核武。而許多國家恐受區域較強國家支配，破壞權力平衡。
這位重量級外交策士擔心，川普上任後，將面對不平靜的中東、不確定的歐洲及持續恐嚇的北韓，翻轉美長期政策不只帶來新挑戰，也會讓既有問題更難解決。
文章提及「一個中國政策」指出，過去數十年來，華府和北京就台灣的歸屬及美國的承諾成功化解分歧，也就是任何有關台灣地位的變更，必須透過和平手段及自願性。
哈斯說，這個策略不但讓台灣經濟繁榮、民主欣欣向榮；也讓美中發展為重要經濟夥伴關係，並共同面對區域或全球挑戰。續打此牌遠較放棄「一中」好。
哈斯擔心，川普一旦放棄一中政策恐引發與北京的武力衝突，更別談合作對抗北韓核武，同時毒害了本世紀最重要的雙邊（美中）關係。
哈斯建議川普新政府一定要謹慎處理外交政策，尤其他承接的全球情勢令人怯畏，不容再讓它更形惡化。1060119
(中央社)
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