北市12區運動中心 春節運動好所在

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過年吃太多，沒地方運動，台北市體育局今天說，12區的運動中心在除夕和初一休館外，初二至初五每天上午8時至下午5時皆有營業，期間也推出各類運動優惠課程，歡迎民眾洽詢。

體育局說，為迎接新的一年，各區運動中心推出春節超值好康，讓民眾在新春期間吃完美食後也能運動一下，12區運動中心除27日及28日休館外，春節期間自29日起至2月1日營業時間為上午8時至下午5時。

至於各區運動中心提供優惠，體育局表示，初二到初五期間，內湖運動中心每天前200位入館民眾可免費使用游泳池或健身房；大同運動中心健身房單次入場不限時間，游泳池單次入場享半價優惠；萬華運動中心單次消費滿新台幣500元可參加抽紅包活動。

運動課程方面，體育局說，多家運動中心也特別開設單堂報名的各類課程，讓民眾體驗「年瘦」運動不受限，如中正運動中心推出新春健身課程殺很大，時下最夯的TRX及肌力體能課程1小時只要88元。

松山運動中心則推出單堂175元活力減脂有氧課程及單堂150元減脂飛輪課程；大安運動中心則推出最有效的春節密集課程，包含循環雕塑、拉丁有氧舞蹈、飛輪、瑜珈等多種課程，每堂課程只要150元。

台北市天母運動公園網球場從30日至2月1日一連三天，上午8時到下午5時也免費開放球友登記使用。

體育局呼籲，年假期間各運動中心優惠活動好康多，讓市民朋友過年不用擔心運動無處去，可把握機會為健康好好動一下。1060119

(中央社)