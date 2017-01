川普將上任 高碩泰盼台美關係再攀高峰

駐美代表高碩泰今天說,台美關係必須建立在本身的價值上,而不是把它當成平衡槓桿或籌碼,他期盼美國新政府上任後、台美能攜手合作,讓雙方關係再攀高峰。

前行政院長游錫(方方土)代表總統蔡英文,將率祝賀團出席美國總統當選人川普的就職典禮。中華民國駐美代表處晚間於雙橡園舉辦歡迎晚宴,高碩泰致詞時展望台美關係做上述表示。

高碩泰先感謝美方這次在蔡總統過境時、給予的協助與安排;他還說,台美關係是堅實的互惠夥伴關係,而這是、也須建立在關係本身的價值上,「而不是把它當成某種平衡槓桿、甚至是所謂的籌碼」。

他改編川普的競選口號說,台灣和美國是天生盟友,期盼「台美一起(努力),我們能讓(雙邊)關係再攀高峰」(Together, we can make the relations great again),並以中文及台語說「2017、大家一起;2017,台灣站起」。

今晚歡迎晚宴也揭開雙橡園今年將慶祝「80年風華」系列活動序幕,代表處也邀請台裔美籍音樂家演出台灣民謠與名曲。

而美國在台協會執行理事羅瑞智(John Norris)致詞時則說,雙橡園有豐富歷史故事,要感謝駐美代表處悉心維護這樣珍貴的資產,讓它成為教導美國民眾認識台灣文化與歷史的場所。

他還分享自己去年雙十國慶時、在雙橡園體驗台灣品牌hTC虛擬實境科技及品嚐台灣美食、美酒,而這讓他想起以前派駐台灣時的回憶。

羅瑞智說,台美間的這些接觸交流,讓雙方及兩國人民更了解美台間的共同利益與價值觀,也讓美國可以第一手觀察到台灣的壯大與價值。

除羅瑞智,包括前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝(Stephen Yates)也與會,另外還有現任聯邦眾議員博達悠(Madeleine Bordallo)和前聯邦參議員穆考斯基(Frank Murkowski)夫婦。

另外,也受邀參與川普就職典禮的前香港政務司司長陳方安生也出席今晚雙橡園活動。1060119

