川普將上任 高碩泰盼台美關係再攀高峰
駐美代表高碩泰今天說，台美關係必須建立在本身的價值上，而不是把它當成平衡槓桿或籌碼，他期盼美國新政府上任後、台美能攜手合作，讓雙方關係再攀高峰。
前行政院長游錫(方方土)代表總統蔡英文，將率祝賀團出席美國總統當選人川普的就職典禮。中華民國駐美代表處晚間於雙橡園舉辦歡迎晚宴，高碩泰致詞時展望台美關係做上述表示。
高碩泰先感謝美方這次在蔡總統過境時、給予的協助與安排；他還說，台美關係是堅實的互惠夥伴關係，而這是、也須建立在關係本身的價值上，「而不是把它當成某種平衡槓桿、甚至是所謂的籌碼」。
他改編川普的競選口號說，台灣和美國是天生盟友，期盼「台美一起（努力），我們能讓（雙邊）關係再攀高峰」（Together, we can make the relations great again），並以中文及台語說「2017、大家一起；2017，台灣站起」。
今晚歡迎晚宴也揭開雙橡園今年將慶祝「80年風華」系列活動序幕，代表處也邀請台裔美籍音樂家演出台灣民謠與名曲。
而美國在台協會執行理事羅瑞智（John Norris）致詞時則說，雙橡園有豐富歷史故事，要感謝駐美代表處悉心維護這樣珍貴的資產，讓它成為教導美國民眾認識台灣文化與歷史的場所。
他還分享自己去年雙十國慶時、在雙橡園體驗台灣品牌hTC虛擬實境科技及品嚐台灣美食、美酒，而這讓他想起以前派駐台灣時的回憶。
羅瑞智說，台美間的這些接觸交流，讓雙方及兩國人民更了解美台間的共同利益與價值觀，也讓美國可以第一手觀察到台灣的壯大與價值。
除羅瑞智，包括前美國副總統錢尼的國安顧問葉望輝（Stephen Yates）也與會，另外還有現任聯邦眾議員博達悠（Madeleine Bordallo）和前聯邦參議員穆考斯基（Frank Murkowski）夫婦。
另外，也受邀參與川普就職典禮的前香港政務司司長陳方安生也出席今晚雙橡園活動。1060119
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範