臨時會結束 徐永明：支持蘇嘉全處置

立法院會今天三讀通過106年度中央政府總預算。時代力量黨團總召徐永明表示，提案刪除年終慰問金沒有獲得其他黨團支持，很遺憾；但支持院長蘇嘉全的處置，盼秉持開放原則。

時代力量立法院黨團下午舉行「堅定改革、理性監督」記者會。

徐永明說，時代力量審預算立場清楚，新政府只要是改革、有助於台灣發展的預算都會支持；但過去讓外界詬病的年終慰問金、三節慰問金、子女教育補助等，時代力量主張穩定改革，但發放門檻2萬5000元從何而來？18%優存要不要扣除等，時代力量提案全數刪除，很遺憾今天沒有獲得支持。

徐永明說，臨時會一開始劍拔弩張，有些議題、法案不適合在臨時會中處理，支持蘇嘉全的處置，也讓預算處理有一定順暢性，希望未來秉持開放原則，能減少非監督、非正式協商，「議事不會因此延宕，反而更加順暢」。

時代力量執行黨主席黃國昌表示，退休軍公教年終慰問金部分，遺憾的是最後沒有得到其他黨團支持。希望能納入年金改革檢討範圍，一併完成改革，「明年就不需要為了相同問題糾纏」。1060119

(中央社)