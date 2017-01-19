春節磅秤檢查99.8％合格 採買年貨更安心

農曆春節將近，為確保供交易使用磅秤計量準確，經濟部標檢局已完成首波磅秤檢查，合格率為99.8％，民眾可以安心購買年貨過好年。

標檢局今(19)指出，日前已針對全國年貨大街、傳統市場、大型量販店及超級市場等217個處所使用的磅秤進行首波抽檢，總計檢查1萬1779台磅秤，不合格者有23台，其中有20台超出檢查公差（15台消費者吃虧、5台消費者佔便宜）、2台合格單脫落及1台故障，不合格磅秤均已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管，以確保攤商不再使用檢查不合格之磅秤。

標檢局表示，攤商若繼續使用檢查不合格磅秤遭查獲，將依法對攤商處新台幣1萬5000元以上－7萬5000元以下罰鍰。

標檢局長劉明忠表示，磅秤檢查將持續進行，也提醒民眾在市場購物時，若發現攤商使用磅秤沒有黏貼有「同 」字之檢定合格單，或發現有偷斤減兩情形，可向標檢局檢舉，檢舉電話：02-28348456（代表號）。

另，為服務採購年貨民眾，特別於台北市迪化街1段44號（永樂市場1樓廣場對面）、台中市天津路年貨大街入口處服務台及高雄市三鳳中街守望相助崗亭，提供準確的公秤供民眾比對交易重量，民眾可多加利用。

(工商)