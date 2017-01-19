發霉枕、過期品全都捐 勵馨物資中心含淚清運
勵馨基金會新北市物資中心昨天收到一批寢具廠商捐贈的物資，員工拆箱後卻發現近1500個乳膠枕頭中，多數枕頭已發黃乳化，更有不少已經發霉，僅有約100個堪用，讓員工相當無奈，基金會表示，平時就常收到過期食品、不堪用的物資，不僅要耗費大量人力和時間整理，還得自費清運，盼民眾送愛之餘，也能體諒員工辛勞，留意物資品質。
勵馨基金會新北市物資中心員工陳怡菁表示，昨日收到一批標示為來自「不良倉」的寢具物資，原以為可以拿去義賣，但員工打開一看，竟發現有許多枕頭都已發霉，正煩惱著不知如何處理，幸好里長向基金會表示有大型倉庫可以借基金會使用，並將不良寢具暫時放置該處。
陳怡菁說，目前員工仍在整理該批寢具，將請清潔隊來清運不堪用的枕頭，估計要花費8000元，過去也會收到民眾捐贈的破損或是過期物資，因不能義賣也不方便轉贈，只能暫時囤放倉庫，除了要耗費大量時間人力整理，每月還得自費請清潔隊來清運，盼各界做公益之餘，也能將心比心，留意物資品質。
(中時)
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