立院表決 月退2萬5以下續發放三節慰問金

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立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，表決大戰前，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）走上主席台，與院長蘇嘉全（右）交換意見。（劉宗龍攝）

立法院今審查2017年度總預算，對於今年度是否持續發放軍公教年終慰問金跟軍公教三節慰問金、軍公教退休人員子女教育補助費等預算案表決。經表決後仍通過民進黨團提案，僅有月退新台幣2萬5000元以下公務人員與教師才繼續發給三節慰問金，每年仍發放6000元。

立法院今審查2017年度總預算，經立法院長蘇嘉全多次召集協商後，上午院會針對尚無共識的63項刪減案開始表決。會議開始先處理退休公教人員的三節慰問金、年終慰問金及退休軍公教子女教育補助。

其中時代力量黨團提案，要求將年終慰問金、三節慰問金及子女教育補助費，除對象符合中低收入戶標準或因公成殘、退休時未具工作能力者外，全數刪除，但提案遭藍綠封殺，經表決後未通過。

最後通過民進黨團提案，退休公教人員月退休金在25000元以下、因公成殘及未具工作能力者，每人每年可領6000元三節慰問金。

(集團連線報導)