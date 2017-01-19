台東春節疏運計畫 加強疏導管制等措施

我要評比

因應春節連續假期，公路總局啟動台東聯外道路和市區道路替代疏運計畫，時間自1月27日至2月1日，加強疏導、管制等措施。

公路總局第三區養護工程處表示，預估1月28日為旅遊高峰、2月1日為收假高峰，台東台9線金崙風景區、台9線多良火車站、台9乙東37替代道路 (台東市區)、台9線初鹿牧場、台9線金城武樹附近、池上街道、關山街道、台11線小野柳、台11線水往上流、台11線三仙台、台11線八仙洞 都是易塞車路段。

公路單位已經對這些路段，規劃完成相關交通疏導策略、疏導措施、管制措施、配套措施，包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

另外，春節連續假期期間的大型活動及旅遊熱點，如台東市區舊站商圈鐵花村、秀泰影城及正氣商圈觀光夜市、台東市區海濱公園南海路小吃等旅遊熱點，已規劃完成疏運路線。

公路總局提醒民眾，春節期間，儘可能避開交通尖峰。假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形。民眾可撥打「0800-231-035」24小時客服專線。1060119

(中央社)