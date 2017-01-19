請假消防班長持毒竊車 遭逮送辦

有毒品前科請假中的消防班長林姓男子，涉嫌持毒又竊車，高雄市警方據報趕到人贓俱獲，起獲小客車1輛和安非他命1小包及吸食器，全案今天依竊盜及違反毒品危害防制條例送辦。

警方調查，林男任職高雄國際航空站消防班長時，日前遭查獲持有安非他命，目前請假中。

警方表示，林男於昨晚在左營區文自路，趁被害車主陳姓男子未注意，竊取自小客車後駛入立莊路一處大樓地下停車場，焚燒檀香作法，民眾發現通報。

警方據報趕抵現場，恰巧林男正要駕車逃離，員警上前攔停並逮捕，又於林男的提袋內起出安非他命1小包及毒品吸食器，並有佛經、硃砂筆、檀香粉、七星劍及草紮人偶等。

林男分別被高雄與苗栗警方查獲持有毒品送辦。當警方詢問林男為何要竊車及為何擅闖大樓地下室燃香施法時，林男神情恍惚且詞不達意，只表示因這處大樓有惡鬼要協助驅離。警方研判林男疑因吸食毒品致產生幻覺及出現怪異行徑。

警詢後，全案依竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例送辦，警方持續追查毒品來源。1060119

(中央社)