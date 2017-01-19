台灣虎航今首航韓國釜山 董事長張鴻鐘估首季開始獲利
台灣虎航自去年5月5日開航桃園-大邱首條韓國航線之後，今（19）日自桃園國際機場正式啟航第二條韓國航線：桃園-釜山。公司董事長張鴻鐘在首航典禮上表示，公司第十架客機2月中旬報到，公司預計今年首季就能開始獲利。
釜山為韓國第一大的海港市，有各種海洋景點與歷史遺跡，知名的海雲臺海水浴場，每年除了湧進大批的韓國人之外，也是觀光客喜愛造訪之處。而，釜山地鐵的便捷性，能讓旅客輕鬆的抵達釜山的各著名景點，也為造訪釜山的旅客們提升行程安排的自主性。釜山年平均氣溫約14度左右，是典型的溫暖潮濕性海洋氣候，和韓國其它地區比較起來，釜山的氣候相對溫和。
為慶祝首航，台灣虎航今日在桃園機場候機室執行例行性的首航拍照儀式，搭乘台灣虎航桃園-釜山首航航班的旅客們，除了獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片之外，搭乘IT606的旅客們，另有韓國觀光公社提供的韓國旅遊指南及地圖各乙份。而搭乘自釜山金海機場起飛的釜山-桃園首航航班IT607的旅客們，則可獲得台灣觀光手冊、台北市雙層觀光巴士單日券及機場巴士券各乙份。
台灣虎航桃園-釜山航線開航初期，每週營運三班，分別是週一、週四及週日；去程航班編號IT606下午15:50自桃園機場起飛(每週四為下午15:25自桃園機場起飛)，回程航班編號IT607晚間19:35自釜山機場起飛(每週四為晚間19:30自釜山機場起飛)。歡迎旅客搭乘台灣虎航造訪釜山，相關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網(www.tigerair.com/tw/zh)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並設定搶先看，以獲得第一手的消息。
(工商)
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