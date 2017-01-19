積雪！全日空班機降落新千歲機場 意外滑出跑道
日本全日空航空自秋田飛往北海道千歲的班機19日正午降落新千歲機場，在從跑道轉向誘導道時，因沒轉成功而脫離跑道，一頭栽進雪堆裡動彈不得，所幸機上無人受傷。
出事的龐巴迪(Bombardier)DHC8型183號班機上，包括乘組員和乘客共25人，全員在19日下午1時左右都平安下機，並搭乘巴士前往機場航廈。全日空的機長表示，當時正準備轉彎，但因路面結凍而轉不過去。
據NHK報導，該機的乘客表示，「飛機降落後滑行了一陣子，心想是不是因為下雪而很難停下來，停機時並沒有感到很大的震動或衝擊，之後機長在廣播中詳細說明狀況，因此並沒有感到不安。」
DHC8型飛機是加拿大龐巴迪公司製造的雙引擎螺旋槳飛機，全長約33公尺，兩端機翼的長度約28公尺。日本國內的全日空和日本航空集團採購該飛機主要用在地方航線的飛航上，其中全日空擁有21架。
19日上午新千歲機場周邊的氣溫為負2度，從19日凌晨零時便開始下雪，到上午11時左右積雪已達13公分，因此機場方面從清晨起便斷斷續續地關閉跑道進行除雪。
這起事故使新千歲機場不得不關閉2條跑道中的B跑道，造成多班預定起降新千歲機場的航班受到影響。機場方面表示，為了牽動受困雪地的機體，19日下午仍在進行除雪作業。
(中時)
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