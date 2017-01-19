119消防節 中市追思殉職消防及義消人員

中市消防局長蕭煥章率隊到崇倫公園故小隊長陳俊宏銅像前，悼念追思。（陳淑芬攝）

中市消防局長蕭煥章率隊到忠烈祠獻花悼念追思殉職人員。（陳淑芬攝）

(15:11更新內文)今天是消防節，臺中市消防局長蕭煥章率隊先後到忠烈祠及殉職人員紀念銅像前獻花悼祭，追思歷年來捨身救人英勇殉職消防及義消人員。蕭煥章表示，除緬懷救災犧牲的同仁外，更期待記取過去的經驗及教訓，強化裝備、器材及人力訓練，讓救災安全更有保障。

1月19日是消防節，中市消防局為緬懷歷年來為大臺中地區犠牲奉獻、捨身救人英勇殉職的消防及義消人員，局長蕭煥章今天率領一級主管前往獻花行禮悼念追思，儀式簡單隆重、莊嚴肅穆，並致贈遺族家屬慰問金表達敬意。

蕭煥章表示，希望能記取過去經驗及教訓，做為未來策進參考，期待消防及義消同仁都能出入平安。中市消防局近年從裝備、器材及人力訓練等多方面不斷精進，爭取定期汰換的裝備、器材，強化人力教育訓練，希望找出更精良的方法來執行救災任務，讓救災的安全更有保障。

中市消防局分別到設置紀念銅像的公園及入祀忠烈祠追思悼祭，並慰問家屬，包括在南區崇倫公園的故小隊長陳俊宏銅像前；北區英才公園故副分隊長郭寬雄銅像前；中市忠烈祠追念故副分隊長郭寬雄、故分隊長傅家森及故小隊長李啟榮等人；雲林縣忠烈祠致祭故小隊長陳俊宏等。

(中時)