懶人包》關渡也藏財神洞 條條北捷帶你行大運

我要評比

關渡宮財神洞有豐富的建築意涵，三川門石雕最具特色於巨大的龍虎透雕石窗，運用圓雕、透雕、弄空的技法，鑿雕出雙龍在水氣雲霧中搶珠的意境(圖文/取自台北市關渡宮官網)

新春拜財神或是到廟宇進香祈福，是大家過年走春首選，不過許多台北人可能不知道，台北市關渡宮也有財神洞，而且歷史悠久，建築意趣豐富，非常適合新春走訪。

關渡宮的「財神洞」就在正殿後方，每尊財神皆用金身雕塑，是祈求財運者必來寶地之一。根據關渡宮官網記載，「關渡宮在民國70年至73年修建財神洞，民國89年重修，豎立《關渡宮財神洞碑記《。財神洞正殿（財神殿）供奉天官賜福財神，此洞隧道兩側雕鑿精緻浮雕壁畫廿舖，以及四處凹龕，供奉四大財神：文財神比干、武財神趙公明、季倫財神、萬山財神，再加上財神殿的天官財神，合為五路財神。洞口大殿奉祀福德正神，龍邊供奉進寶郎童，虎邊供奉招財童子。」

想要前往的民眾，搭乘淡水信義線到關渡站1號出口，往西過大度路的陸橋涵洞後，沿著知行路前進，步行約15～20分鐘。其他搭北捷各線就可以輕鬆造訪的廟宇，路線如下：

◎淡水信義線

保安宮(圖/取自保安宮官網)

1.保安宮：

大龍峒保安宮主祀保生大帝，一般人多稱為大道公或吳真人，坊間流傳宮中以藥籤最為靈驗，信眾來此祭拜祈求身體平安健康、早日「藥到病除」。

想要前往的民眾，搭乘淡水信義線到圓山站2號出口，經庫倫街直走再右轉大龍街即可抵達，步行約20分鐘。

2.文昌宮：

求學中的莘莘學子對大同區文昌宮應該相當耳熟，宮內正殿供奉文昌帝君，吸引許多考生前來祈求考試順利、榜上有名。

想要前往的民眾，搭乘淡水信義線到雙連站2號出口，往雙連市場方向徒步3～5分鐘，文昌宮於民生西路45巷內，大約在市場中央處。

◎板南線

艋舺龍山寺山門為四柱三間的歇山重簷式牌樓，也是入寺的第一道門，中央一對柱聯為孫科所題。此門建於1960年代，由臺北名匠廖石成設計，屋簷下密佈網目斗栱，樑上安置貼金木雕，造型簡練而大氣，與後方三川殿搭配，渾然一體。(圖文/取自艋舺龍山寺官網)

1.龍山寺：

臺北市萬華區的艋舺龍山寺，至今近300年歷史，主祀觀音佛祖，後殿還有月老神君，廟方香火鼎盛，讓不少信徒及外籍觀光客前來朝聖。

想要前往的民眾，搭乘板南線到龍山寺站1號出口，出站後往西園路、廣州街口方向步行即可抵達。

2.慈惠宮：

板橋慈惠宮歷史可追溯到清乾隆15年（西元1750年），主神供奉天上聖母，殿前為全省最高1丈的木雕神像「千里眼」、「順風耳」護駕。而偏殿「財神殿」供奉文財神比干，文曲星君是掌管功名利祿之神；武財神趙公明，玄壇元帥則被封為穰災保安、買賣生財之神。

想要前往的民眾，搭乘板南線到府中站1號出口，往府中路方向步行即可抵達，徒步約5分鐘。

◎中和新蘆線

1.行天宮：

位在臺北市民權東路與松江路交叉口的行天宮，主要奉祀神祇是五聖恩主與關聖帝君，許多信眾前來拜拜祈福，香火相當鼎盛。

想要前往的民眾，搭乘中和新蘆線到行天宮站3號出口，往北走約3分鐘路程。

2.湧蓮寺：

蘆洲湧蓮寺於清代同治年間建立，主祀觀世音菩薩，座落於蘆洲市街中心的得勝街與成功路口，是蘆洲地區重要信仰中心。

想要前往的民眾，搭乘中和新蘆線到三民高中站1號出口，沿復興路至中央路左轉，到得勝街後右轉即可到達，徒步約10分鐘。

烘爐地的五路財神橋，象徵過橋轉運，過財神殿「天官五路財神橋」就是將種種不順藉著過橋，拋在橋的另一邊，迎向福氣滿滿的境地。(圖文/取自南山福德宮烘爐地官網)

3.烘爐地：

位於新北市中和區的烘爐地，有座全天開放的正廟，醒目的土地公神像成為當地地標，香客絡繹不絕。信眾習慣投入硬幣，摸土地公鬍子可求福氣、求子，摸土地公左手元寶可求財，摸土地公右手權杖可求權勢與升官。

想要前往的民眾，搭乘捷運中和新蘆線到南勢角站4號出口，再換搭中和市捷運接駁公車或計程車前往。

◎松山新店線

1.臺北霞海城隍廟：

國家三級古蹟的臺北霞海城隍廟位於大同區迪化街上，至今已超過150年的歷史，除了參拜城隍爺外，也可向城隍夫人祈求家庭和樂，而月下老人更是吸引海內外不少信徒及觀光客，到廟祈福戀情成功、婚姻美滿。

想要前往的民眾，搭乘松山新店線到北門站3號出口，沿著塔城街步行前往迪化街方向即可抵達，徒步約10分鐘。

2.松山霞海城隍廟：

臺北市松山霞海城隍廟，主祀城隍爺，廟內供奉「五路財神」，中間有中路財神，另有東、南、西、北四個方位的財神，鎮守「進寶」、「納珍」、「招財」、「利市」等財源，是求財者、股票投資客必到廟宇之一。

想要前往的民眾，搭乘松山新店線到松山站2號出口，步行即可到達。

(中時電子報)