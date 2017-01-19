印尼破獲跨國販毒集團 擊斃1台嫌

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印尼警方昨天破獲台灣和印尼毒販組成的跨國販毒集團，查獲10公斤的安非他命，並開槍擊斃1名拒捕的台灣毒販。

印尼警方表示，這批毒品市值達170億印尼盾（約新台幣4090萬元），一旦流出市面，會造成5萬多人受害。

雅加達警察局局長伊利亞萬（Mochamad Iriawan）昨晚在記者會上表示，警方昨天在雅加達北區的潘賈林干（Penjaringan）逮捕行動中，逮捕兩名毒販，其中1名40歲的台灣毒販拒捕、企圖逃跑時，遭警方開槍擊斃。

伊利亞萬指出，警方調查發現，這是一個台、印尼聯手運作的跨國販毒集團，在印尼運作超過2年以上。1070119

(中央社)