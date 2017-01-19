領務局LINE帳號 可辦護照幫翻譯

外交部今天表示，外交部領務局官方LINE帳號新增6大功能，民眾可預約申辦護照、協助翻譯、查詢旅遊警示等，在國外遇到急難時，還可查詢最近外館與電話尋求協助。

外交部表示，領事事務局自104年5月22日設置LINE官方帳號「@boca.tw」，原本只有發送最新旅遊警示訊息功能，現在新增6大功能，包括「申辦護照」、「出國登錄」、「旅遊警示」、「急難救助」、「洽助翻譯」、「旅安知識宣導」，20日起正式上線。

外交部說，民眾加入領事事務局官方LINE帳號好友後，可在LINE視窗中預約申辦護照、查詢辦理護照的現場等待人數、登錄出國資料、查詢各國旅遊警示、國際旅遊疫情等。

另外，還有預設14種語文的緊急求助譯文，只要輸入所需要的外語代碼，就會顯示「我來自台灣，我不會說貴國語言，能否提供中文傳譯？」與「如不可能，請您聯繫我國的駐外機構，我需要他們的協助」等兩段話的外語翻譯。

當民眾在國外遇到急難需要協助時，可以向領務局LINE帳號傳送所在地的位置資訊，將可立即收到所在地附近的駐外館處地圖與聯絡方式；也可在對話框中直接輸入所在位置地名關鍵字，查詢駐外館處聯絡資訊，以尋求協助。1060119

(中央社)