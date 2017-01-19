搶在川普掌權前潛美 移民跟時間賽跑

打算從乾荒的墨西哥沙漠偷渡到美國的移民，得跟頭上盤旋的無人偵察機、腳下的毒蛇，以及追在後面的人口販賣集團賽跑。

不過，這些挑戰跟他們心中最大的恐懼相比，根本不算什麼，因為美國總統當選人川普（Donald Trump）不久後將築起高牆，把他們通通排除在外。

所以，在川普明天上任之前，這些人跟時間賽跑，乘著載貨火車來到邊界，尋覓穿越的機會。

法新社報導，在鄰近邊界的卡波卡鎮（Caborca），1群宏都拉斯人在寒冷的清晨燃燒垃圾取暖。

其中1名叫威爾森（Wilson）的48歲建築工人，為了這趟旅程錯過女兒出生，在川普控制大局之前抵達美國，對他來說比什麼都重要。

不願意提供姓氏的威爾森說：「當我在電視上看到這個人說，他痛恨移民且將蓋1座高牆後，我想：『現在不去的話，就永遠去不了。』」

「所以我們所有人利用耶誕節與新年期間及時來到這裡，搶先他一步。」

根據政府數據，墨西哥當局每月逮捕數千，偶爾甚至多達數萬非法移民。（譯者：中央社許湘欣）1060119

(中央社)