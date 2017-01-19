立法院會期落幕 下會期年金同婚是焦點

國民黨立法院團總召廖國棟今天表示，年金改革的主戰場本來就在立法院，而他們也已將這年金改革列為下會期首要面對的議題，黨團已準備好黨版的年金改革方案。

立法院第9屆第2會期的臨時會今天結束，本會期立法院通過部分爭議法案，如攸關一例一休的勞基法、廢止特偵組的法院組織法，其中勞基法更造成朝野發生嚴重肢體衝突。

新會期將於2月份展開，在新會期中，仍有許多重要且具爭議的議題與法案需要面對，包括年金改革、婚姻平權等；可預期的，國民黨團也將繼續關注日本核災食品是否輸台的議題。

至於在兩岸部分，行政院早將兩岸監督條例列為優先法案，雖然本會期未處理，但在下個會期中，一定是關注的焦點。

廖國棟今天在受訪時表示，年金改革的主戰場本來就在立法院，地方座談會、國是會議都是前奏曲，本是舒緩民間怨氣的管道，沒想到怨氣沒散，反而更加凝聚民間所有的怨氣，未來到立法院，壓力會全部都匯到立委身上，他們已將這題目列為下個會期首要面對的議題，希望各界可以提供更多意見。

廖國棟也說，已經有黨版的年金改革方案，但目前不會主動拋出想法，要看國是會議後，版本送到立法院的時候，國民黨團才會做出回應，事實上黨團都已經準備好。

除此之外，內政部營建署長許文龍在18日曾表示，今年都更重點是推動「都更2.0」，將力拚下會期啟動都市更新條例修法；財政部長許虞哲在上個月也曾表示，下會期將就遺贈稅法、菸酒稅法修正提案繼續努力。

至於原本預計在本次臨時會中將處理老屋重建條例、證交稅條例等案，以及考試院副院長被提名人李逸洋的人事同意權，都將留至下會期處理。1060119

(中央社)