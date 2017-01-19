臨時會結束 國民黨團：確實看緊人民荷包

國民黨團首席副書記長王育敏今天針對106年度總預算三讀通過表示，國民黨徹底發揮在野監督力量，確實為人民看緊荷包，但遺憾看到民進黨團處處幫行政單位護航。

立法院院會今天三讀修正通過中華民國106年度中央政府總預算，刪除歲出預算新台幣239億元，刪減率為1.2％，歲出預算總額為1兆9739億元。 隨後立法院長蘇嘉全宣布本次臨時會散會。

國民黨立法院黨團今天下午在立法院召開記者會，黨團書記長江啟臣表示，在總預算審查，國民黨作為在野黨，須為人民交代，雖然在表決上比不過執政黨的多數暴力，但還是要強調國民黨團捍衛國家主權、人民權益、看緊人民荷包的立場。

江啟臣指出，在審查總預算過程中，朝野黨團共提將近5000案，其中國民黨團有4200多案，最終有超過55%，共2759案通過，刪除歲出預算新台幣239億元，刪減率為1.2％，所以所謂大量提案杯葛是不存在的，經這些提案，再次檢視政府在預算編列與執行上的問題。

王育敏表示，106年總預算審查，國民黨徹底發揮監督的在野力量，確實為人民開緊荷包，但遺憾看到民進黨執政後，民進黨團處處幫行政單位護航。立法院是監督行政最有力的機關，不能自甘墮落變成立法局，做為立委，民進黨團失職。

王育敏指出，國教院在「自自冉冉」風波中逢迎上意，充滿馬屁文化，應要予以糾正，國民黨提案刪200萬元預算，但在協商到最後的表決，民進黨完全護航，一毛都不肯刪，民進黨只有護航，沒有監督。

民進黨立法院黨團副幹事長莊瑞雄則說，今年的總預算跟歷年比較，刪除239億元並沒有比往年少。

莊瑞雄說，大部分的提案都是經過多黨共同協商後撤案，沒有護航的問題，執政黨立委協助行政部門就是政黨政治， 國民黨不能夠預算審完了，「賭輸翻桌（台語）」。1060119

(中央社)