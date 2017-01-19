持槍投案彈道不符 警起出制式手槍

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51歲周姓男子涉及去年在雲林縣水林鄉一起槍擊案，自知難逃法網，日前持改造手槍投案，但彈頭的彈道不相符，警方昨天借提被收押的周嫌，起出1把比利時白朗寧制式手槍。

雲林縣警察局北港分局今天表示，轄區水林鄉車港村於去年底發生一起槍擊案，經專案小組追查，發現周姓男子涉有重嫌，周男自知難逃法網，日前持改造手槍向北港分局投案，遭雲林地方法院裁定收押。

警方指出，改造手槍經送往刑事局比對，發現與彈頭的彈道不相符，專案小組於昨天借提周嫌，再度提示槍擊案相關證據，周嫌自知無法掩飾，同意帶警方前往藏槍處。

周嫌由警方押至北港鎮革新橋旁一處空地，起出比利時白朗寧制式手槍1把、彈夾1個，初步檢驗，確具殺傷力，警訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。1060119

(中央社)