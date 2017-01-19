劉德立接受巴拿馬評論報專訪

駐巴拿馬大使劉德立（中）18日接受巴國平面媒體銷售量最高之「評論報」（Critica）編輯Eliecer Navarro等人專訪，向巴國各界介紹臺灣新年習俗並宣揚兩國交流成果。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年1月19日

駐巴拿馬大使劉德立18日接受巴國平面媒體銷售量最高之「評論報」（Critica）編輯Eliecer Navarro等人專訪，向巴拿馬各界介紹臺灣新年習俗並宣揚兩國交流成果。

臺灣專業桌球教練黃榮欽夫婦及技術團技師黃國林在座。

劉德立首先以圖文並茂之簡報詳介各項傳統年俗，包括「年」的由來，除夕、農曆新年以至元宵節期間各項慶祝活動暨傳統風俗禁忌，及12生肖文化等；另並致贈記者紅包袋及其人手書之春聯。1060119

(中央社)