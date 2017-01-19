教堂完婚花3.5萬 金泰希、Rain婚禮內部照外流！

Rain和金泰希19日下午在教堂完婚。(圖／翻攝自韓網)

Rain和金泰希婚禮教堂內部典雅。(圖／翻攝嘉會洞教堂網站)

朴軫永、朴俊炯都是婚禮座上賓。(圖／翻攝自韓網)

「韓流小天王」Rain今(19日)和金泰希在首爾嘉會洞教堂完婚，現場雖不對外開放，但婚禮照還是曝光了，只見金泰希穿著白色短婚紗，緊靠在Rain旁邊，現場溫馨浪漫。

小倆口本想低調完婚，但典禮場所還是曝光了，不過有別於其他華麗的佈置，教堂內部簡樸素雅，根據網站資料顯示，在這裡舉辦婚禮費用約130萬元韓幣（約3.5萬元台幣），據悉，小倆口會在儀式上獻唱兩首祝歌。

而後，兩人證婚照也流出，只見金泰希選擇俏麗白色短婚紗，緊靠在Rain旁邊，證婚人是Rain三年前接受天主教受洗儀式時的「教父」、資深演員安聖基，另外，g.o.d朴俊炯、朴軫永、PSY、李荷妮受邀觀賞婚禮，一起見證幸福時刻。

(中時電子報)