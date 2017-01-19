我思故我在 川普堅持自擬就職演說稿
一向快人快語的美國總統當選人川普（Donald Trump），不僅經常使用個人推特寫下自己的想法與政策，如今美國媒體更爆出，川普在上個月的聚會中，告訴歷史學者布林克里（），他將自行撰寫20號的總統就職演講稿，此事如今也已在推特上得到證實。繼前次記者會上推稿和記者對罵的畫面後，讓人不禁憂慮自擬講稿的川普又將說出什麼震撼之言。
據美國國會山報（The Hills）報導，即將在20號就職上任的川普，將自行撰寫重要的就職演說文稿，他自己也在昨日（1/18）於推特上自爆，自己苦思3週才完成文稿，請支持群眾期待週五的演說。至於就職演說的方向，據交接團隊透露，將會以「偉大夢想」和「向前邁進」的方向為主軸，契合川普「讓美國再次強大！」的競選標語。就職團隊的公關主任艾坡斯坦（Boris Epshteyn）表示，「我相當期待這次的演說，能讓美國民眾重新找回遠大的夢想。」
第58次美國正副總統就職典禮，將在美東時間20日中午開始，屆時川普將正式宣誓成為美國新任總統，並從現任的歐巴馬總統（Barack Obama）手中接下治理美國的重責大任。美國的總統就職典禮日屬於聯邦政府的公共假日，在1933年以前定在3月4日，直到憲法第22修正案才變更至如今的1月20日舉行。如今的就職典禮已從過去一個簡單的宣誓儀式，變成一個包含遊行、閱兵和大型表演的嘉年華會。
過去在競選期間，川普的所有公開演說稿多半出自於其高級政策顧問米勒（Stephen Miller）之手，如今堅持自行發揮的他，會不會在就職當天出現驚人之語，相信不只美國媒體與民眾，全世界的眼睛都在緊盯這位新總統的下一步會往何處去。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。