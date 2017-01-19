我思故我在 川普堅持自擬就職演說稿

再過1天，川普即將正式入主白宮，成為新一任的美國總統。（圖/美聯社）

一向快人快語的美國總統當選人川普（Donald Trump），不僅經常使用個人推特寫下自己的想法與政策，如今美國媒體更爆出，川普在上個月的聚會中，告訴歷史學者布林克里（），他將自行撰寫20號的總統就職演講稿，此事如今也已在推特上得到證實。繼前次記者會上推稿和記者對罵的畫面後，讓人不禁憂慮自擬講稿的川普又將說出什麼震撼之言。

據美國國會山報（The Hills）報導，即將在20號就職上任的川普，將自行撰寫重要的就職演說文稿，他自己也在昨日（1/18）於推特上自爆，自己苦思3週才完成文稿，請支持群眾期待週五的演說。至於就職演說的方向，據交接團隊透露，將會以「偉大夢想」和「向前邁進」的方向為主軸，契合川普「讓美國再次強大！」的競選標語。就職團隊的公關主任艾坡斯坦（Boris Epshteyn）表示，「我相當期待這次的演說，能讓美國民眾重新找回遠大的夢想。」

川普昨日在推特上自爆，就職演說的文稿是由他自己撰寫完成的。（圖/川普推特）

2009年在國會山莊前，在家人與大法官監督下，進行就職宣誓的歐巴馬總統（圖左）。（圖/美聯社）

第58次美國正副總統就職典禮，將在美東時間20日中午開始，屆時川普將正式宣誓成為美國新任總統，並從現任的歐巴馬總統（Barack Obama）手中接下治理美國的重責大任。美國的總統就職典禮日屬於聯邦政府的公共假日，在1933年以前定在3月4日，直到憲法第22修正案才變更至如今的1月20日舉行。如今的就職典禮已從過去一個簡單的宣誓儀式，變成一個包含遊行、閱兵和大型表演的嘉年華會。

過去在競選期間，川普的所有公開演說稿多半出自於其高級政策顧問米勒（Stephen Miller）之手，如今堅持自行發揮的他，會不會在就職當天出現驚人之語，相信不只美國媒體與民眾，全世界的眼睛都在緊盯這位新總統的下一步會往何處去。

(中時電子報)