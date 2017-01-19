送女參加于冠華婚禮前 方文琳在家做這事
于冠華昨(18日)晚間補請婚宴，他表示有通知前妻，但沒發帖子給對方，方文琳則親送兩個女兒到場後離開。而昨凌晨方文琳趁女兒們睡了，竟逗趣拿起女兒的帽子試戴玩自拍，頗有網紅架式，網友也讚美呆了。
昨晚于冠華婚宴前，方文琳凌晨在臉書PO出自拍，自曝拿起女兒帽子偷玩，笑說：「生女兒就是有許多東西可共用的好處！帽子現在是我的好朋友～帽子是不洗頭的好朋友～帽子是長白髮的好朋友～帽子是變化造型好朋友～現在是帽子控的我，說晚安」，網友也紛紛讚：「好看」、「可愛」、「文琳姐好適合戴帽子，什麼帽子戴上都超好看」。
而據《蘋果日報》報導，前夫再尋得幸福，方文琳則透露目前感情狀況空白，「很享受一個人的生活」，並祝福于冠華能和老婆白頭到老，「希望他從此以後好好對人家啦」。
(中時電子報)
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