葉望輝： 川普重經貿 台灣尚無須憂心
美國前副總統錢尼國安顧問葉望輝表示，川普團隊成員對如何平衡美國與盟友和中國的關係有新看法，但他認為，沒有理由需要對政策將往那個方向改變而憂心，「我尚不覺得台灣有什麼需要擔心的」。
葉望輝是在參加駐美代表處18日晚間於雙橡園舉辦的音樂晚宴，針對媒體詢問川普尚未上任，華府各界討論美國「一中政策」是否該修改引發辯論，對台灣有何影響，做上述表示。
葉望輝重申，他在川普交接團隊中沒有任何職位、也不是川普的發言人。但從他與川普團隊成員的互動中得悉，這些人對如何真正平衡美國與盟友和中國的關係有新看法，不過，他認為，沒有理由需要對政策將往那個方向改變憂心。葉望輝表示，他尚不覺得台灣有什麼需要擔心的。
他指出，未來美國政府將著重在經貿關係，川普決定在白宮設置專門負責經貿的委員會，「很清楚要關注的焦點就是中國」，台灣也自然參與其間，但他相信，很多人願意準備傾聽台灣的聲音。
葉望輝表示，川普已說得很清楚，沒有人可以告訴他能和誰或不能和誰談話、談什麼；川普則打算和中國就許多廣泛議題進行新談判。
至於未來的「中國政策」，他認為，要等川普宣誓就職後再觀察，指出新政府還有許多重要職位還未正式就位，在所有人尚未就位前，不宜妄下結論。
對於他若成為川普政府團隊一員，又是台灣好友，會如何幫助美台關係，葉望輝用中文說，「知者不言、言者不知」，感謝台灣認為他是朋友和關心，指出如果他能向大家說這麼多，顯示他不會在新政府中成為一員，但他強烈支持即將上任的川普團隊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。