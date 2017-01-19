葉望輝： 川普重經貿 台灣尚無須憂心

葉望輝（右)和前聯邦參議員穆考斯基（左)18日出席雙橡園音樂晚宴。（江靜玲攝)

美國前副總統錢尼國安顧問葉望輝表示，川普團隊成員對如何平衡美國與盟友和中國的關係有新看法，但他認為，沒有理由需要對政策將往那個方向改變而憂心，「我尚不覺得台灣有什麼需要擔心的」。

葉望輝是在參加駐美代表處18日晚間於雙橡園舉辦的音樂晚宴，針對媒體詢問川普尚未上任，華府各界討論美國「一中政策」是否該修改引發辯論，對台灣有何影響，做上述表示。

葉望輝重申，他在川普交接團隊中沒有任何職位、也不是川普的發言人。但從他與川普團隊成員的互動中得悉，這些人對如何真正平衡美國與盟友和中國的關係有新看法，不過，他認為，沒有理由需要對政策將往那個方向改變憂心。葉望輝表示，他尚不覺得台灣有什麼需要擔心的。

他指出，未來美國政府將著重在經貿關係，川普決定在白宮設置專門負責經貿的委員會，「很清楚要關注的焦點就是中國」，台灣也自然參與其間，但他相信，很多人願意準備傾聽台灣的聲音。

葉望輝表示，川普已說得很清楚，沒有人可以告訴他能和誰或不能和誰談話、談什麼；川普則打算和中國就許多廣泛議題進行新談判。

至於未來的「中國政策」，他認為，要等川普宣誓就職後再觀察，指出新政府還有許多重要職位還未正式就位，在所有人尚未就位前，不宜妄下結論。

對於他若成為川普政府團隊一員，又是台灣好友，會如何幫助美台關係，葉望輝用中文說，「知者不言、言者不知」，感謝台灣認為他是朋友和關心，指出如果他能向大家說這麼多，顯示他不會在新政府中成為一員，但他強烈支持即將上任的川普團隊。

(中時)