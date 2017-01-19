入閣聲不斷 林聰賢：好像我去哪都適合

我要評比

宜蘭縣長林聰賢將獲邀入閣傳聞不斷，媒體不放棄任何時間追問。他今天再度回應媒體相關問題時說，「好像我去哪都適合，謝謝大家」。

林聰賢日前陪同總統蔡英文前往中美洲訪問。行前，外界就傳聞他可能藉由這次難得的外交陪同訪問，為年後的入閣見習與準備。外界也傳聞他可能接任交通部長，之後變成可能接任農委會主委，或是勞動部長。

林聰賢上午參加宜蘭縣警察局「毒品查緝專案組」揭牌成立時，媒體再度把握機會追問，但他只笑說，「好像我去哪裡都適合，謝謝大家給我這個機會」。1060119

(中央社)