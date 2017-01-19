適應美式訓練 鄭達鴻盼今年打出自身水準
去年以3年合約最高2016萬元轉戰中信兄弟的鄭達鴻，首年球季卻表現平平，今年進入中信的第二年，鄭達鴻回應，期望能夠正常發揮，表現出自己應該有的水準。
鄭達鴻去年出賽91場，擊出68支安打，打擊率2成71，阻殺率則是3成79，他指出，去年的成績除了阻殺率還可以，其他都不及格，新球季，希望能夠發揮自己的水準，不會去追求長打。
中信今年改由美籍總教練掌兵符，鄭達鴻曾在義大時期，由外籍教練大威、馮喬許與羅伯特帶領，他回應，自己還滿適應美式的訓練風格，所以在練球上沒有太大的問題。
目前春訓跟著新教練練了兩天，鄭達鴻評析，雖然跟之前的外籍教練大同小異，但菜單內容更加多樣化，更精緻，把該練的東西集中在一起，時間縮短緊密的練習，自己還滿習慣的。
(中時電子報)
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