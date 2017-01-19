走廊變藝廊 興大昆蟲展開幕

策展人葉文斌（左）介紹珍藏的各式昆蟲標本。（黃國峰攝）

興大將農環大樓七至十樓的走廊中庭，變身昆蟲環境教育展示場，以標本、水彩、油畫、插畫及照片等來介紹昆蟲特徵及生存的環境，讓原本單調的公共空間化身為昆蟲藝廊。（黃國峰攝）

楊曼妙博士（右）介紹珍藏的模式昆蟲標本。（黃國峰攝）

興大農環大樓七至十樓的走廊，變身昆蟲環境教育展示場。（黃國峰攝）

利用窗戶的光，掛在窗戶前的薄薄布幔化身為展示燈箱。（黃國峰攝）

興大的昆蟲標本相當豐富。（黃國峰攝）

耗時九個月，中興大學將農環大樓七至十樓的走廊中庭變身昆蟲環境教育展示場，以標本、水彩、油畫、插畫及照片等介紹昆蟲特徵及生存的環境，讓原本單調的公共空間化身為昆蟲藝廊。

(中時)