馬公燒炭疑案 檢方確認5口合意參與

澎湖馬公三多路2戶5口疑似燒炭自殺造成3死2傷，澎湖地檢署今天參酌相關跡證，確認這起疑案是5人合意共同參與燒炭，無外力與毒物反應，死因簽結，至於刑事部份，則另行簽辦。

澎湖地檢署主任檢察劉俊良今天針對馬公2戶5口燒炭自殺疑案，調查結果指出，其中木炭確認由王姓婦人獨自搭車購買，警方鑑識小組在膠帶上驗出在場2名女子的指紋，且現場未有遭人闖入施以脅迫的跡象。

根據死傷者血液的法醫鑑定結果，僅發現高比例的「碳氧血紅蛋白（COHB）」，劉俊良判斷，此為一氧化碳中毒的重要指標，且未發現有其他常見的毒藥物反應，是可排除5人事發前曾服食毒藥物或遭下藥的情事。

檢方也詢問清醒返家休養的陳姓女子，陳女指出，陳、蔡2家5口女子平日關係非常緊密，有互不捨離之感情，因家中個人因素萌生燒炭念頭，5人全體決意共同參與燒炭行為，並無5人以外之外力介入。

檢方也初步了解，目前尚在醫院的蔡姓女子，短期內恐難甦醒，先行釐清案情，讓陳和蔡2家儘速恢復平靜生活，待蔡女清醒後再作訊問，至於陳女是否涉有刑責，檢方將另行分案簽辦。

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(中央社)