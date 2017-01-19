國民黨強制協商會議 顧立雄李福軒與會

台北市勞動局今天召開「國民黨強制協商」會議，勞資雙方各派5名代表，黨產會主委顧立雄也列席，國民黨行管會副主委李福軒會前受訪時說，會盡最大努力保障黨工最大權利。

勞動局下午開強制協商會議，國民黨企業工會代表等5人早早就進入會議室，資方則是由行管會副主委李福軒等人出席。

李福軒會前受訪時說，內容目前不方便透露，但會盡最大努力，不管是籌錢或和黨產會協商，實際上一直和黨產會協商，希望會有好的結果，且會盡最大努力保障黨工最大權利。

至於是否擔心勞資雙方協商破局，他說，過去幾次協商大部分都有達到共識，只有小部分意見不同，不會有很大問題，就算協商沒有最終結果，但不影響為黨工爭取最大權益的原則，既然是強制協商，這是確定法定義務。

就在李福軒受訪時，行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄從另一個門進入會議室，並未受訪；勞動局說，勞資雙方各派5名代表，勞方包含國民黨企業工會代表劉慧玲，資方則是李福軒等人，主席是勞動局委任的律師劉師婷。1060119

(中央社)