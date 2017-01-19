賺過年紅包 澎湖姑婆嶼挽紫菜
來去挽紫菜，賺紅包囉！澎湖白沙赤崁200多名民眾，今早搭船前往姑婆嶼採收野生紫菜，每個人在短短的不到2個小時內，平均可採到10斤上下，賺筆農曆過年的小紅包。
澎湖白沙龍德宮管委會今天上午8時共出動了4艘快艇漁船，200多位男女穿防滑鞋、帶著網手套、穿著防滑鞋等裝備的村民前往姑婆嶼登島採紫菜，在鞭炮聲響後展開，只見每個人都埋頭苦幹，雙手不停的採挽，趕在最短的時間內能多採挽些，場面盛大。
今年姑婆嶼的紫菜，管理委員會先前還多撒了3萬粒的紫菜籽，使得今年的生長情形，雖受暖冬影響，但產量與往年差不多，趕在農曆年前採收，讓民眾都可先賺筆過年的小紅包，農曆年後可望再行採收一次。
今天報名參加採紫菜的民眾比往年少，每位民眾平均採個10斤，扣除成本，至少還有新台幣1000餘元上下的收益，雖然碼頭有人現場收購濕紫菜每斤300元，晾乾則為700元之間，不過，大部份的民眾都惜售，準備在年節分送給親友。
紫菜素有「黑金」，澎湖野生紫菜除了姑婆嶼之外，還包括鳥嶼、錠鉤嶼、雞善嶼、七美島、花嶼等都有生產，其中，錠鉤嶼、雞善嶼由青螺、紅羅和白坑等村里在年前採收。1060119
(中央社)
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