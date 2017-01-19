台灣虎航新氣象 挑戰雞年首季獲利

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台灣虎航今天首航「桃園-釜山」，董事長張鴻鐘接受訪問時表示，今年會增加多條新航線，挑戰雞年首季獲利。

台灣虎航是目前台灣唯一的一家廉價航空，2014年9月26日開航，初期營運非常辛苦，至今累計虧損約新台幣12億元；不過，張鴻鐘對未來發展很有信心。

張鴻鐘說，釜山開航後，台灣虎航共17條航線，2月將接收第10架飛機，3月4日要開航高雄-沖繩，3月29日還要開航台中-澳門。

因新加坡虎航原本持有台灣虎航10%股權，去年華航已全數買回，台灣虎航也成為真正本土廉價航空。

張鴻鐘也說，現在台灣虎航在經營上更有彈性，預測今年首季獲利希望濃厚。1060119

(中央社)