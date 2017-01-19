國民黨黨工闖政院 洪秀柱：辛苦了
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，雖然目前人在海外，效法國父當年為革命奔走籌措「軍餉」，仍非常關心衝闖行政院的年輕黨工們，並說他們辛苦了。
洪秀柱訪美行經舊金山、芝加哥與休士頓，晚間搭乘聯合航空班機抵達此行最後一站洛杉磯，受到洛杉磯台灣同鄉會與支持國民黨的當地台僑熱情相迎。
得知國民黨青年黨工衝闖行政院，洪秀柱答覆記者詢問表示，大家辛苦了，她會繼續努力，雖然她在海外但還是非常關心黨工們，並且想盡各種辦法籌措軍餉，猶如當年國父革命奔走海內外。
她說，因國民黨的現款被凍結，沒有辦法核發薪餉，才導致年輕黨工的不滿與抗議而衝闖行政院。
洪秀柱表示，當前國民黨的處境非常艱辛，可是途經造訪的城市會見國民黨支持者，他們對國民黨不離不棄，可說是患難見真情，非常感謝也非常感恩。
洪秀柱明天將走訪羅省中華會館並向國父銅像獻花，晚間出席當地國民黨支持者舉辦的晚宴，20日上午召開總結此行的記者會後，將在下午2時30分搭乘華航CI005班機返回台北。1060119
(中央社)
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