沈玉琳化身「沈總裁」 試車揭司機真實身分

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沈玉琳化身「沈總裁」試車。(iscar提供)

沈玉琳與David試車體驗高科技。(iscar提供)

「荒謬大師」沈玉琳談話風格風趣、激動，沈玉琳降臨isCar汽車網站，主持全新單元「這1台車」，繼日前笑料百出試商旅車，還被譽為「史上最好笑試車」後，這回沈玉琳化身想換車的「沈總裁」，與司機「老林」試車，老林對車瞭若指掌，也讓沈玉琳好奇他的身分究竟為何。

對車很有研究的沈玉琳，化身「沈總裁」試車，與isCar總編輯David林大維搭檔主持，這回面對BMW 740Li，除了配備外，也嘗試高科技，體驗「手勢」操控與遠端「遙控」前後移車的功能，都忍不住大呼驚奇。沈玉琳試車揭司機真實身分，就在影片中。

(中時電子報)