澳網》詹謹瑋止步首輪 台灣男女將單雙全部掛點

詹謹瑋(後)與日本搭檔波形純理18日在澳網女雙首輪落敗。（本報資料照劉宗龍攝）

現年32歲台灣網球女將詹謹瑋，19日在澳洲網球公開賽雙打與日本選手波形純理搭檔出賽，可惜首輪就踢到鐵板，整場比賽4度遭到破發，只撐了59分鐘即以3比6、1比6敗給德國選手瑪麗亞／法國選手芭曼提耶的拍下，台灣男、女單打選手已全軍覆沒，本屆澳網皆沒人能闖過首輪。

詹謹瑋／波形純理雖然從外卡賽一度過關斬將取得會內賽資格，但19日卻在開賽後就陷入苦戰，不但錯過7個破發點，無法突破對手的發球局，而且連2盤都率先被破發，最終無力扭轉戰局，連續2年都敗在第一輪賽事。

截至目前為止，台灣男單盧彥勳、女單謝淑薇、3組女雙以及2組男雙都已在首輪落敗，創下近幾年來最差成績，僅剩詹家姊妹的混雙，姊姊詹詠然與波蘭庫柏特名列賽會第5種子，首戰地主外卡選手葛佛莉洛娃／薩維爾；妹妹詹皓晴與白俄羅斯墨尼第6度在大滿貫賽合作，名列大會第4種子，連2年在澳網碰到克羅埃西亞茱拉珂／荷蘭羅澤，希望能一雪去年敗陣之仇。

(中時電子報)