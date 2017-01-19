澳網》詹謹瑋止步首輪 台灣男女將單雙全部掛點
現年32歲台灣網球女將詹謹瑋，19日在澳洲網球公開賽雙打與日本選手波形純理搭檔出賽，可惜首輪就踢到鐵板，整場比賽4度遭到破發，只撐了59分鐘即以3比6、1比6敗給德國選手瑪麗亞／法國選手芭曼提耶的拍下，台灣男、女單打選手已全軍覆沒，本屆澳網皆沒人能闖過首輪。
詹謹瑋／波形純理雖然從外卡賽一度過關斬將取得會內賽資格，但19日卻在開賽後就陷入苦戰，不但錯過7個破發點，無法突破對手的發球局，而且連2盤都率先被破發，最終無力扭轉戰局，連續2年都敗在第一輪賽事。
截至目前為止，台灣男單盧彥勳、女單謝淑薇、3組女雙以及2組男雙都已在首輪落敗，創下近幾年來最差成績，僅剩詹家姊妹的混雙，姊姊詹詠然與波蘭庫柏特名列賽會第5種子，首戰地主外卡選手葛佛莉洛娃／薩維爾；妹妹詹皓晴與白俄羅斯墨尼第6度在大滿貫賽合作，名列大會第4種子，連2年在澳網碰到克羅埃西亞茱拉珂／荷蘭羅澤，希望能一雪去年敗陣之仇。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。