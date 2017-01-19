SBL》下半季觀戰重點 達欣穩坐龍頭？誰當爐主？

226公分的布拉絕對是達欣本季戰績獨走的關鍵人物。(中華籃協提供)

隨著SBL本周進行明星賽，各隊戰績態勢逐漸明顯化，目前16勝6敗的達欣能否繼續穩坐第1到例行賽結束，傷兵狀況將成關鍵，各隊是否還會更換洋將，也有待好好觀察，當然金酒與台銀的聯盟爐主之爭，更成季末必看重點之一。

達欣鎖定例行賽第1？

達欣本季靠「印度姚明」布拉帶領，搭配上季年度MVP周儀翔，以及蘇翊傑、林宜輝、施顏宗等主力，打出不錯爭冠氣勢，只是達欣龍頭位置並非相當穩固，並列第2的富邦勇士與新北裕隆，只跟達欣距離2場勝差。

就連排在第4的台啤，與達欣之間勝差也僅3場，基本上，季後賽4強席位幾乎提前敲定，問題只是誰能搶下前兩名席次，擁有季後賽首輪輪空優勢，就以目前態勢看來，達欣與富邦機會較高，前提是主力不再受傷。

還有洋將會被換掉嗎？

從季初台啤把上季總冠軍賽MVP歐布萊恩換成B.戴維斯，直到最後1周桃園賽事，富邦才把李恩換成上季最佳洋將貝倫，李恩也到台銀取代奈維爾，到2月6日洋將大限前，各隊再換洋將的機會明顯偏低，因為沒人敢再冒險。

目前布拉、B.戴維斯、菲爾普斯、戴維斯與賀夫地位穩固，幾乎宣告續留到季末，貝倫與李恩雖剛回前東家，富邦與台銀也犯不著趕在例行賽僅剩4周的當前，再找新的洋將取代，畢竟光是融合隊形與戰術，就是個大麻煩。

各隊傷兵陸續歸隊中？

起碼趁著農曆新年假期，各隊傷兵都可陸續歸隊，包含達欣蘇翊傑、林宜輝與林冠綸，以及富邦柳昇耀、璞園簡浩與陳堅恩、金酒陳靖寰與鄧安誠，相信這些傷兵的回歸，都可替各自母隊帶來一定實力上的提升。

甚至台銀陳順詳、金酒林韋翰、富邦張宗憲、裕隆周士淵等人，也可趁著這段空檔，趕緊把自己體能與狀態調回真正備戰狀態，這些「初癒」傷兵的恢復狀況，絕對可以影響下半季各隊的戰績走向。

(中時電子報)