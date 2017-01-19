沒有很紅了怎麼辦？泛舟哥在意的點是…
當年因為一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」的張吉吟，一夕爆紅成了人們口中的「泛舟哥」，臉書擁有70萬粉絲數的他，如今已回歸本業，繼續當保險員，他昨天在臉書主動談起這兩年的起與落，表示常有人問他：「欸、你現在沒有很紅了耶，怎麼辦？」，他坦言還有更在意的點。
針對人氣消長的問題，泛舟哥說：「蛤？不紅了不是本來就應該如此的嗎？」，淡然表示：「我不是個帥哥(但我常常覺得我是)，我沒有才藝(對保險很厲害很專業算嗎？)，我不會唱歌跳舞(會我還跟你在這邊寫文章)，我不懂主持(當過班上的司儀可以吧)，其實我都知道，所以其實我蠻安份守己的做好我的本業並且努力幫住我能幫助的人」。
而對於「全盛時期」的自己，他確實有些在意之處，「前些日子，會不會至少有個人，會因為我的莫名其妙的言語，而對他有那麼一點點幫助或者不一樣，我不知道，如果曾經有，我想前些日子的那個紅，就值得了」，要大家別替他擔心紅不紅的問題，而粉絲也用機智幽默回應：「不紅沒關係，你也可以很綠」，既幽默又坦率，正對泛舟哥的口味！
(中時電子報)
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