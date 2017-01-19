國民黨進行勞資強制協商 2.2億可望解凍
國民黨產遭凍結，去年底連2個月只發半薪，本月底更將全面資遣員工，引發黨工不滿，先前勞資雙方曾自行協商，但勞方對結果有意見，因此今下午2點由北市勞動局召開強制協商會議，勞資各派5名代表出席，黨產會主委顧立雄也列席，會前由其他入口進入會議室，未接受媒體採訪。
針對國民黨日前致函黨產會，希望解凍其中的2.2億以支付黨工的年終、考績獎金，以及2016年11、12月拖欠的半薪。黨產會表示，以最速件處理，只要23日委員會一通過，薪水可望解凍。
作為資方代表的國民黨行管會副主委李福軒於會前受訪表示，黨內一直在跟黨產會協商，希望今明兩天會有好結果，會盡最大努力保障黨工權益。
媒體問及，今日協商若破局，黨中央會有何作為？他強調，先前協商大部分已達成共識，剩下一小部分意見不同，就算協商沒結果，也不影響為黨工爭取權益的原則。
北市議會國民黨團書記長王欣儀今也到場，原本想替黨工關心協商情形，但她非勞資雙方同意列席人員，最終被擋在門外，未進入會議室。
(中時)
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