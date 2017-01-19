東協廣場國際越南節 新移民享受家鄉新年味

「2017國際越南節」記者會19日在市政大樓召開，除夕當晚將席開36桌，邀請越南移工與新住民朋友一同圍爐。（陳世宗攝）

「身在他鄉為異客、每逢佳節倍思親！」越南與台灣相同，都過農曆春節，為照顧越南新移民與移工，市府輔導東協廣場大樓管委會、繼光商圈管委會及新移民協會，共同主辦「國際越南節」活動；副市長張光瑤表示，移民來台當然也會想念家鄉，讓在台灣過節的越南朋友也能享受家鄉味。

「2017國際越南節」記者會19日在市政大樓召開，包括副市長張光瑤及台中市東協廣場管理委員會主委蔡忠和、繼光商圈管理委員會主委張進鑫、新移民協會理事長麥玉珍、台中港舶來品商圈主委陳麗玉等，到場共襄盛舉。

張光瑤說，自己剛出社會時被派到美國受訓，短短半年就非常想念媽媽料理的滷豬腳，能體會東南亞朋友離鄉背井來台的鄉愁；主辦單位能考慮到這點，他替在台越南人表示感謝；台灣正推動新南向政策，台中把東南亞朋友當自己人，台灣人到東南亞也會受到照顧。

主辦單位於除夕當晚，邀請廣場內越式餐廳知己美食館、阿松越南小吃店、怡安越南小吃、海洋越南餐廳、美幸越南小吃合作推出越式新年圍爐菜色，有五福竹葉越式粽、金雞滿盤好運到、金堆海鮮炒什錦、招財蝦炒羅望子等佳餚圍爐料理，總計36桌，邀請越南移工與新住民朋友一同品嘗。

初一至初五，東協廣場舞台每天上午10時至12時、下午2時30分至4時30分、晚間6時至8時都有精采異國表演，也設有卡拉OK，讓越南民眾上台秀自己；消費滿100元還可參加「好禮抽抽樂」活動，最大獎iPad Air兩台，讓每位民眾在新春的氛圍中都能討個好彩頭！

自越南嫁到台灣20年的新移民協會理事長麥玉珍說，越南的年夜飯跟台灣一樣一定有雞有魚，新春拜拜則會拜釋迦、西瓜、木瓜、芒果，取越南語的諧音，意思就是祈求新的一年，錢夠花用還有餘。她感謝商圈與廣場辦理活動，讓越南人感到非常溫暖。

台中市移工8萬7000人，越南籍3萬3000人，外籍配偶5萬4000人中，越南籍9980人，是來台移民最大族群。繼光商圈主委張進鑫表示，越南與台灣同樣過農曆春節，過年期間規畫屬於越南族群的活動；商圈與東協廣場也已計畫因應4月泰國潑水節、印尼開齋日舉行相關活動，12月聖誕節則辦理屬於菲律賓族群的活動。

(中時)