日股收高 東芝傳鉅虧狂跌

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日本東京股市今天在日圓走軟激勵出口股走高的帶動下收紅。東芝公司（Toshiba）股價則因美國核能事業鉅額虧損的報導拖累而暴跌。

日經指數收盤上漲177.88點，或0.94%，來到19072.25點；東證指數收盤上漲14.29點，或0.94%，來到1528.15點。

「日本經濟新聞」報導，東芝的核反應爐事業可能認列虧損超過5000億日圓（44億美元）。日經新聞指出，這項虧損將迫使已困於帳務醜聞的東芝向政府支持的銀行尋求援助。

東芝股價收盤慘跌15.98%，來到242.3日圓。

汽車安全氣囊製造商高田公司（Takata）在媒體披露兩家有意競標高田的業者，料提出破產重整計畫後，今天股價收盤狂洩17%。高田目前正處於這波有史以來最大汽車安全召修行動核心。

高田股票早盤一度暫停交易，恢復交易後打入跌停，終場收在717日圓。1060119

(中央社)