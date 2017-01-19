川普蠟像曝光 招牌膚色與臭臉超逼真

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美國總統當選人川普蠟像，今天在倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）揭曉，蠟像上可見他曬過的招牌膚色，以及用氂牛毛製作出的髮型。

法新社報導，身穿深藍色西裝、白色襯衫，再搭配紅色領帶，川普「分身」被擺放在模擬白宮橢圓形辦公室的場景前。

西裝外套翻領上還別有美國國旗，這個川普蠟像的雙手擺在腰前，滿是皺紋的臉龐看起來悶悶不樂。

蠟像專家將氂牛毛假髮插入蠟像頭皮，也有化妝師忙著打造川普曬過的膚色。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），20名蠟像大師耗時6個月製作這尊蠟像，光髮型就花了5週時間。

博物館經理傅勒（Edward Fuller）說：「經過讓兩大黨都忐忑不安、難以取勝的總統競選，川普終於勝出，我們工作室團隊便開始瘋狂忙著比對、製作他那臭名昭彰的曬黑膚色及招牌髮型，好趕在他任期開始前完成蠟像。」

川普去年11月爆冷當選美國總統，1月20日將宣誓就職。（譯者：中央社周莉芳）1060119

(中央社)